Москвичей предупредили о сильном ливне и граде в ближайшие часы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшие часы в Москве, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах, ожидаются сильный ливень, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.
- Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Москве, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.