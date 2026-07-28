Москвичей предупредили о сильном ливне и граде в ближайшие часы

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Москве, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.