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Москвичей предупредили о сильном ливне и граде в ближайшие часы - РИА Новости, 28.07.2026
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18:21 28.07.2026
Москвичей предупредили о сильном ливне и граде в ближайшие часы

На Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень и град

CC BY 2.0 / Dirk Haun / HailГрад
Град - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY 2.0 / Dirk Haun / Hail
Град. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшие часы в Москве, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах, ожидаются сильный ливень, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.
  • Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Москве, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие один-два часа с сохранением до 21.00 28 июля в Москве, преимущественно в ТиНАО, ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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МоскваНовомосковский административный округТиНАООбщество
 
 
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