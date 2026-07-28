Мэр Липецка и ряд других чиновников войдут в состав мобильных огневых групп

Он отметил, что задача этих подразделений – защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз.

"После этого они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Первая группа уже сформирована. Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры", - отметил губернатор.