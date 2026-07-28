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Мэр Липецка и ряд других чиновников войдут в состав мобильных огневых групп - РИА Новости, 28.07.2026
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13:24 28.07.2026
Мэр Липецка и ряд других чиновников войдут в состав мобильных огневых групп

Мэр Липецка Щербаков и другие чиновники войдут в состав мобильных огневых групп

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы
Боевое дежурство мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Липецка, заместители губернатора Липецкой области и ряд других чиновников подписали трехлетние контракты с Минобороны для службы в составе мобильных огневых групп.
  • Задача этих подразделений — защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз.
  • Чиновники пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях, после чего будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп во время сборов до двух месяцев.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Мэр Липецка, заместители губернатора Липецкой области и ряд других чиновников подписали трехлетние контракты с Минобороны РФ для службы в составе мобильных огневых групп, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Сегодня мои заместители, мэр Липецка, ряд министров и глав муниципальных округов вступили в мобрезерв. Они подписали трехлетние контракты с министерством обороны для службы в составе мобильных огневых групп… Решение команда приняла самостоятельно. Я его поддержал", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что задача этих подразделений – защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз.
По данным Артамонова, в ближайшие три месяца чиновники поэтапно пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях.
"После этого они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Первая группа уже сформирована. Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры", - отметил губернатор.
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