Мэр Липецка и ряд других чиновников войдут в состав мобильных огневых групп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Липецка, заместители губернатора Липецкой области и ряд других чиновников подписали трехлетние контракты с Минобороны для службы в составе мобильных огневых групп.
- Задача этих подразделений — защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз.
- Чиновники пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях, после чего будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп во время сборов до двух месяцев.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Мэр Липецка, заместители губернатора Липецкой области и ряд других чиновников подписали трехлетние контракты с Минобороны РФ для службы в составе мобильных огневых групп, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Сегодня мои заместители, мэр Липецка, ряд министров и глав муниципальных округов вступили в мобрезерв. Они подписали трехлетние контракты с министерством обороны для службы в составе мобильных огневых групп… Решение команда приняла самостоятельно. Я его поддержал", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что задача этих подразделений – защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз.
По данным Артамонова, в ближайшие три месяца чиновники поэтапно пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях.
"После этого они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Первая группа уже сформирована. Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры", - отметил губернатор.