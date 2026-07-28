Блогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото

Блогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Дело блогера Лерчек будет рассматривать другой судья

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, приостановленное из-за болезни, возобновлено и назначено к рассмотрению на 30 июля.

Дело будет рассматривать судья Алишер Ларин, а не Джемал Курбанов, как сообщалось ранее.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), заседание по которому назначено на 30 июля, рассмотрит другой судья, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ее обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам, однако приостановили судебное производство из-за болезни. В минувшую пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.

В июне РИА Новости со ссылкой на материалы суда сообщило, что уголовное дело Лерчек, которое приостанавливали до ее выздоровления, передали судье Джемалу Курбанову.