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Дело блогера Лерчек будет рассматривать другой судья - РИА Новости, 28.07.2026
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04:09 28.07.2026
Дело блогера Лерчек будет рассматривать другой судья

Дело блогера Лерчек 30 июля будет рассматривать другой судья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, приостановленное из-за болезни, возобновлено и назначено к рассмотрению на 30 июля.
  • Дело будет рассматривать судья Алишер Ларин, а не Джемал Курбанов, как сообщалось ранее.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), заседание по которому назначено на 30 июля, рассмотрит другой судья, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ее обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам, однако приостановили судебное производство из-за болезни. В минувшую пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.
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В июне РИА Новости со ссылкой на материалы суда сообщило, что уголовное дело Лерчек, которое приостанавливали до ее выздоровления, передали судье Джемалу Курбанову.
В настоящий момент в картотеке суда по делу Чекалиной указан судья Гагаринского районного суда Алишер Ларин.
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