В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ За первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировано и запущено в производство 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых, которые ранее не выпускались в стране.

Запуск производства этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Препараты применяются для лечения онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десять лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство за первые шесть месяцев 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".

« "По итогам I-II кварталов 2026 года в рамках нацпроекта зарегистрировано и запущено в производство 10 наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории России", - сказала Голикова , слова которой приводит ее аппарат.

Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене.