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В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств - РИА Новости, 28.07.2026
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12:38 28.07.2026
В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств

Голикова: в РФ в 2026 году запустили производство 10 жизненно важных лекарств

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировано и запущено в производство 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых, которые ранее не выпускались в стране.
  • Запуск производства этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны и снизить зависимость от зарубежных поставок.
  • Препараты применяются для лечения онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десять лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство за первые шесть месяцев 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".
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"По итогам I-II кварталов 2026 года в рамках нацпроекта зарегистрировано и запущено в производство 10 наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории России", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене.
По словам вице-премьера, препараты применяются для лечения различных онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
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