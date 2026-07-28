Курение может повысить риски возрастных изменений глаз, предупредила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курение усиливает окислительный стресс и повышает риски возрастных изменений глаз, особенно при наследственной предрасположенности, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова.
- Отказ от курения полезен для органов зрения, так как помогает избежать негативного воздействия на сосуды и кровоснабжение глаз.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Курение усиливает окислительный стресс и повышает риски возрастных изменений, особенно при наследственной предрасположенности, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова.
"Курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз. Это особенно важно для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте или сосудистым нарушениям", - сказала Курачинова NEWS.ru.
По словам врача, в офтальмологии здоровый образ жизни - не абстрактная рекомендация, а необходимость: глазам нужны нормальное кровоснабжение и поступление кислорода без постоянного токсического воздействия. Курачинова подчеркнула, что отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения.