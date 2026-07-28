Курение может повысить риски возрастных изменений глаз, предупредила врач

По словам врача, в офтальмологии здоровый образ жизни - не абстрактная рекомендация, а необходимость: глазам нужны нормальное кровоснабжение и поступление кислорода без постоянного токсического воздействия. Курачинова подчеркнула, что отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения.