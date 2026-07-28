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Кумпилов: свыше 23 тыс заявлений поступило в госвузы Адыгеи - РИА Новости, 28.07.2026
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Республика Адыгея
 
16:08 28.07.2026
Кумпилов: свыше 23 тыс заявлений поступило в госвузы Адыгеи

Кумпилов: более 23 тыс заявлений направлено в госвузы Адыгеи

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПриемная комиссия
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два государственных вуза Адыгеи – Адыгейский государственный университет и Майкопский государственный технологический университет – приняли более 23 тысяч заявлений от абитуриентов этим летом, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Он подчеркнул, что 83% заявлений выпускники подали через сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги". Он работает благодаря реализации национального проекта "Экономика данных".
В этом году в АГУ доступно 5,94 тысячи мест, включая 858 бюджетных. В МГТУ общее количество мест для приема – 2,938 тысячи, из них бюджетных – 1,149 тысячи мест.
"Университеты Адыгеи пользуются популярностью у абитуриентов из соседних регионов: от Краснодарского края и республик Северного Кавказа до Алтайского края, Амурской области и Хабаровского края", – написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".
Также глава региона заявил, что выпускники из Адыгеи поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара.
Особое внимание власти уделяют целевому обучению. Так, ребята смогут сразу применить полученные знания на практике, работая в учреждениях и на предприятиях республики, в том числе в медицинском и аграрном направлениях.
Помимо этого, Кумпилов назвал самые востребованные специальности в этом году – педагогика, менеджмент, информационные технологии, экономика, туризм, медицина, юриспруденция, строительство.
"Перед выпускниками открыты самые разные пути. Желаю каждому успешно поступить в выбранное учебное заведение и освоить специальность, которая станет надежной опорой в жизни. Студенчество – это не только учеба, но и время для новых знакомств, идей и открытий. Уверен, что приобретенные знания и энергия обязательно найдут применение здесь, в родной Адыгее", – сказал глава региона.
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