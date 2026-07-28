Кумпилов: свыше 23 тыс заявлений поступило в госвузы Адыгеи

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два государственных вуза Адыгеи – Адыгейский государственный университет и Майкопский государственный технологический университет – приняли более 23 тысяч заявлений от абитуриентов этим летом, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что 83% заявлений выпускники подали через сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги". Он работает благодаря реализации национального проекта "Экономика данных".

В этом году в АГУ доступно 5,94 тысячи мест, включая 858 бюджетных. В МГТУ общее количество мест для приема – 2,938 тысячи, из них бюджетных – 1,149 тысячи мест.

"Университеты Адыгеи пользуются популярностью у абитуриентов из соседних регионов: от Краснодарского края и республик Северного Кавказа до Алтайского края, Амурской области и Хабаровского края", – написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".

Также глава региона заявил, что выпускники из Адыгеи поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара.

Особое внимание власти уделяют целевому обучению. Так, ребята смогут сразу применить полученные знания на практике, работая в учреждениях и на предприятиях республики, в том числе в медицинском и аграрном направлениях.

Помимо этого, Кумпилов назвал самые востребованные специальности в этом году – педагогика, менеджмент, информационные технологии, экономика, туризм, медицина, юриспруденция, строительство.