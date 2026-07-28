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На Кубани водитель питбайка сбил ребенка и скрылся - РИА Новости, 28.07.2026
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23:57 28.07.2026
На Кубани водитель питбайка сбил ребенка и скрылся

Водитель питбайка сбил девочку в Тихорецке на Кубани и скрылся

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель питбайка на большой скорости сбил девочку, ехавшую на велосипеде по пешеходной площади в Тихорецке, и скрылся.
  • Следственным отделом Тихорецкого района организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и личности водителя.
  • Пострадавшая девочка обращалась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Следственный отдел Тихорецкого района проводит проверку инцидента с участием водителя питбайка, он на большой скорости сбил девочку, ехавшую на велосипеде по пешеходной площади, и скрылся, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
В социальных медиа во вторник было опубликовано видео, на котором водитель питбайка, пересекая на большой скорости центральную площадь города Тихорецка Краснодарского края, сбил ехавшую на велосипеде семилетнюю девочку. После столкновения водитель скрылся с места происшествия, а девочка смогла встать самостоятельно.
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"По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности водителя, передвигавшегося на мототранспорте", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе краевого главка МВД РФ РИА Новости уточнили, что пострадавшая девочка обращалась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.
Ход проведения проверки находится на контроле у руководителя краевого СУ СКР Андрея Маслова.
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