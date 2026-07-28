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В Крыму рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.07.2026
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10:57 28.07.2026
В Крыму рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ДТП с автобусом

Пострадавший при ДТП в Крыму ребенок находится в тяжелом состоянии

© Фото : СУ СКР по Республике Крым и городу СевастополюПоследствия ДТП с участием рейсового автобуса "Паз Вектор" и автомобиля Lada Granta в Крыму
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса Паз Вектор и автомобиля Lada Granta в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса "Паз Вектор" и автомобиля Lada Granta в Крыму
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ДТП в Крыму с автобусом, в которым погибли три человека, пострадал ребенок.
  • Его состояние оценивается как тяжелое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Состояние 4-летнего ребенка, который получил травмы в ДТП с автобусом в Крыму, тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Накануне в Сакском районе Крыма на автодороге Симферополь - Евпатория вблизи села Орехово, по данным МВД, Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом "Паз Вектор". Погибли водитель и два пассажира легковушки 2010 и 2017 годов рождения, четырехлетний ребенок госпитализирован.
"Пострадали еще четыре человека, включая ребенка - он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, пациенту оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Остальным пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияРеспублика КрымСакский районСимферополь
 
 
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