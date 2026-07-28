В Крыму рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ДТП с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Состояние 4-летнего ребенка, который получил травмы в ДТП с автобусом в Крыму, тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"Пострадали еще четыре человека, включая ребенка - он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, пациенту оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.