В Крыму рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ДТП в Крыму с автобусом, в которым погибли три человека, пострадал ребенок.
- Его состояние оценивается как тяжелое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Состояние 4-летнего ребенка, который получил травмы в ДТП с автобусом в Крыму, тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Накануне в Сакском районе Крыма на автодороге Симферополь - Евпатория вблизи села Орехово, по данным МВД, Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом "Паз Вектор". Погибли водитель и два пассажира легковушки 2010 и 2017 годов рождения, четырехлетний ребенок госпитализирован.
"Пострадали еще четыре человека, включая ребенка - он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, пациенту оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Остальным пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь, отметили в ведомстве.