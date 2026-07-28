Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Константинов предложил поместить на "доску позора" российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.
- По мнению Константинова, такие артисты должны навсегда утратить право зарабатывать в России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости предложил поместить на "доску позора" российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники.
"Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают", - заявил РИА Новости Константинов.
По его мнению, такие артисты должна навсегда утратить право зарабатывать в России, так как наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своей страны, разменяв их на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики".
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16 марта, 03:21