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В Крыму предложили поместить артистов, предавших Россию, на доску позора - РИА Новости, 28.07.2026
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09:34 28.07.2026
В Крыму предложили поместить артистов, предавших Россию, на доску позора

Константинов предложил поместить покинувших РФ артистов на доску позора

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Константинов предложил поместить на "доску позора" российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.
  • По мнению Константинова, такие артисты должны навсегда утратить право зарабатывать в России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости предложил поместить на "доску позора" российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники.
"Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают", - заявил РИА Новости Константинов.
По его мнению, такие артисты должна навсегда утратить право зарабатывать в России, так как наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своей страны, разменяв их на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики".
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