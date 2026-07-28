Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Константинов предложил поместить на "доску позора" российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.

По мнению Константинова, такие артисты должны навсегда утратить право зарабатывать в России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости предложил поместить на "доску позора" российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники.

"Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают", - заявил РИА Новости Константинов.