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В Крыму некоторые населенные пункты остались без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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09:10 28.07.2026
В Крыму некоторые населенные пункты остались без света из-за атак ВСУ

На востоке Крыма часть населенных пунктов осталась без света из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атак ВСУ на энергообъекты нарушено электроснабжение части населенных пунктов на востоке Крыма.
  • На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Электроснабжение части населенных пунктов на востоке Крыма нарушено из-за атак ВСУ на энергообъекты, сообщила во вторник компания ГУП "Крымэнерго".
"Сегодня ночью энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной" , - говорится в сообщении компании.
На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети, проведения ремонтных работ. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети, отметили в "Крымэнерго".
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