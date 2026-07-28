В Крыму некоторые населенные пункты остались без света из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за атак ВСУ на энергообъекты нарушено электроснабжение части населенных пунктов на востоке Крыма.
- На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Электроснабжение части населенных пунктов на востоке Крыма нарушено из-за атак ВСУ на энергообъекты, сообщила во вторник компания ГУП "Крымэнерго".
На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети, проведения ремонтных работ. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети, отметили в "Крымэнерго".
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