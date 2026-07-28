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Дочь Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца - РИА Новости, 28.07.2026
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05:47 28.07.2026 (обновлено: 07:47 28.07.2026)
Дочь Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс сменила фамилию на Ноэль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТом Круз
Том Круз - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии Круз и сменила ее на Ноэль.
  • Сури Ноэль зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, используя свой новый псевдоним.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца и сменила ее на Ноэль, сообщает издание Page Six со ссылкой на документы.
"Сури Круз официально разорвала отношения с отцом, который проживает отдельно. Двадцатилетняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс юридически отказалась от фамилии Круз и сменила ее на Ноэль", - сообщает издание.
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Из публичных записей следует, что дочь актера зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где она проживает, в октябре 2024 года, используя свой псевдоним Сури Ноэль, что указывает на то, что это ее официальное имя, указывает издание.
В материале отмечается, что дочь Круза могла официально сменить имя еще в Нью-Йорке до переезда в Пенсильванию для учебы в колледже. Ноэль - это второе ее имя матери.
Круз и Холмс развелись в 2012 году. Их дочь после развода осталась жить с матерью.
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ШоубизВ миреПенсильванияНью-Йорк (город)Кэти ХолмсТом КрузСША
 
 
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