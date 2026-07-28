Дочь Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии Круз и сменила ее на Ноэль.

Сури Ноэль зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, используя свой новый псевдоним.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца и сменила ее на Ноэль, сообщает издание Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца и сменила ее на Ноэль, сообщает издание Page Six со ссылкой на документы.

"Сури Круз официально разорвала отношения с отцом, который проживает отдельно. Двадцатилетняя дочь Тома Круза Кэти Холмс юридически отказалась от фамилии Круз и сменила ее на Ноэль", - сообщает издание.

Из публичных записей следует, что дочь актера зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где она проживает, в октябре 2024 года, используя свой псевдоним Сури Ноэль, что указывает на то, что это ее официальное имя, указывает издание.

В материале отмечается, что дочь Круза могла официально сменить имя еще в Нью-Йорке до переезда в Пенсильванию для учебы в колледже. Ноэль - это второе ее имя матери.