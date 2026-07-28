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Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Крыму - РИА Новости, 28.07.2026
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16:25 28.07.2026
Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Крыму

Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в храме Симферополя

© Фото : Церковь Державной иконы Божией Матери СимферополяУкраинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси
Украинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Церковь Державной иконы Божией Матери Симферополя
Украинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в храме Симферополя.
  • Олег Бондаренко подчеркнул, что крещение Руси является символом общей истории России и Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси, который отмечается во вторник, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
"Переселенцы целыми семьями посетили храм Державной иконы Божией Матери, где настоятель храма совершил праздничный молебен", - сказал Бондаренко.
По его словам, украинские переселенцы помнят об общей истории России и Украины, а крещение Руси, которое отмечается 28 июля, как раз является одним из таких символом.
"Этот день напоминает нам о том, что русские, украинцы и белорусы — это родственные народы, связанные тысячелетней историей. Хочется верить, что духовное единство, которое формировалось веками, поможет нам сохранить человечность, взаимопонимание и уважение друг к другу, несмотря ни на что" - сказал Бондаренко.
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