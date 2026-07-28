Украинские переселенцы отметили День крещения Руси в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси, который отмечается во вторник, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

"Этот день напоминает нам о том, что русские, украинцы и белорусы — это родственные народы, связанные тысячелетней историей. Хочется верить, что духовное единство, которое формировалось веками, поможет нам сохранить человечность, взаимопонимание и уважение друг к другу, несмотря ни на что" - сказал Бондаренко.