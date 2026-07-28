Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о востребованности успешного проведения и завершения СВО - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 28.07.2026
В Кремле заявили о востребованности успешного проведения и завершения СВО

Песков: террористическая активность Киева подтверждает востребованность СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о расширении географии террористической активности Киева.
  • Песков подчеркнул востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Террористическая активность Киева подтверждает востребованность успешного проведения и завершения СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"География террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Песков назвал условие для остановки СВО
12 мая, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала