Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о расширении географии террористической активности Киева.
- Песков подчеркнул востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Террористическая активность Киева подтверждает востребованность успешного проведения и завершения СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"География террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
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12 мая, 12:34