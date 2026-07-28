В Краснодаре оштрафовали магазин за продажу санкционного сыра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого запрещен антисанкционным законодательством.
- В ходе проверки таможни был установлен факт реализации около 40 видов сыров и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии.
- Изъятая продукция общим весом почти 199 килограммов была уничтожена путем сжигания.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен антисанкционным законодательством, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
В них уточняется, что в ходе проверочного мероприятия таможни был "установлен факт реализации товаров иностранного происхождения", а именно "санкционной сырной и мясной продукции" - около 40 видов сыра и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии.
Между тем, продукты питания из этих и ряда других стран с 2014 года запрещено ввозить и продавать в России.
Представитель магазина сообщил, что товар был приобретен у физического лица за наличный расчет, исследования товара не проводились, какие-либо документы в отношении продукции отсутствуют. Он признал вину в совершении административного правонарушения в полном объеме.
В материалах дела отмечается, что товар, запрещенный к ввозу на территорию России, общим весом почти 199 килограммов, был изъят должностными лицами Россельхознадзора и уничтожен "путем сжигания до зольного остатка в установленном законом порядке".
Среди изъятой и уничтоженной продукции – сыры пармезан, пекорино, грана падано, камамбер и другие.
По факту правонарушения прокуратура попросила суд привлечь магазин к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов. Суд заявление удовлетворил, назначив нарушителю штраф в 100 тысяч рублей.