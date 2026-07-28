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В Краснодаре оштрафовали магазин за продажу санкционного сыра - РИА Новости, 28.07.2026
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08:42 28.07.2026
В Краснодаре оштрафовали магазин за продажу санкционного сыра

В Краснодаре оштрафовали магазин за продажу 200 кг санкционного сыра

© iStock.com / SDI ProductionsДевушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете
Девушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© iStock.com / SDI Productions
Девушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого запрещен антисанкционным законодательством.
  • В ходе проверки таможни был установлен факт реализации около 40 видов сыров и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии.
  • Изъятая продукция общим весом почти 199 килограммов была уничтожена путем сжигания.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен антисанкционным законодательством, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
В них уточняется, что в ходе проверочного мероприятия таможни был "установлен факт реализации товаров иностранного происхождения", а именно "санкционной сырной и мясной продукции" - около 40 видов сыра и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии.
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Между тем, продукты питания из этих и ряда других стран с 2014 года запрещено ввозить и продавать в России.
Представитель магазина сообщил, что товар был приобретен у физического лица за наличный расчет, исследования товара не проводились, какие-либо документы в отношении продукции отсутствуют. Он признал вину в совершении административного правонарушения в полном объеме.
В материалах дела отмечается, что товар, запрещенный к ввозу на территорию России, общим весом почти 199 килограммов, был изъят должностными лицами Россельхознадзора и уничтожен "путем сжигания до зольного остатка в установленном законом порядке".
Среди изъятой и уничтоженной продукции – сыры пармезан, пекорино, грана падано, камамбер и другие.
По факту правонарушения прокуратура попросила суд привлечь магазин к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов. Суд заявление удовлетворил, назначив нарушителю штраф в 100 тысяч рублей.
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