Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о впечатлениях от второго полета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что в своем втором полете сфотографировал яркие северные сияния во время активности Солнца.
- Он отметил, что у него также остались снимки и таймлапсы Земли, включая моря, города и горы.
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 28 июл — РИА Новости. Самым запоминающимся впечатлением второго космического полета стали необычайно яркие северные сияния, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
"В этом полете удалось сфотографировать невероятные северные сияния, когда было очень активное Солнце. Я такого не видел никогда и не ожидал, что такое может быть", - сказал Кудь-Сверчков на послеполетной пресс-конференции.
Он отметил, что некоторые получившиеся кадры уже удалось опубликовать в сети. Вместе с тем, у российского космонавта остались другие снимки и таймлапсы, в том числе и Земли.
"Земля во всех ракурсах была сфотографирована, моря, города, горы. Уже целый список перед полетом был составлен, поэтому удалось снять серебристые облака и прочее", - добавил Кудь-Сверчков.
Первый полет 42-летнего Кудь-Сверчкова на МКС прошел в октябре 2020 - апреле 2021 года.