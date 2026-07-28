Рейтинг@Mail.ru
Трутнев оценил модернизацию целлюлозного комбината в Новодвинске - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
18:40 28.07.2026
Трутнев оценил модернизацию целлюлозного комбината в Новодвинске

Трутнев оценил модернизацию целлюлозного комбината в Новодвинске в ходе поездки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 28 июл – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Архангельскую область посетил градообразующее предприятие Новодвинска – целлюлозно-бумажный комбинат, где ознакомился с переоснащением производства, сообщила пресс-служба правительства области.
В Новодвинске находится самый северный целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Арктической зоне России. Лесопромышленный холдинг производит целлюлозу, картон и бумагу.
Вспаханное поле - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Архангельская область будет развивать добычу и переработку торфа
20 июля, 21:58
"Вице-премьеру доложили о переоснащении комбината и цифровой перестройке предприятия. За последние несколько лет на комбинате реализовано несколько проектов по модернизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструирована логистическая инфраструктура, включая две контейнерные площадки, железнодорожные пути, путепровод и стоянку для большегрузных автомобилей.
В рамках модернизации энергосистемы на ТЭС установлено отечественное оборудование – паровые турбины мощностью 60 и 30 МВт. Комбинат планомерно переходит на более экологичное топливо – газ, который вместо угля и мазута используется для тепло- и энергоснабжения мощностей предприятия. Уже установлен и проходит пусконаладочные работы новый котел российского производства. На производстве недавно введен в эксплуатацию отечественный загрузочный транспортер окорочного барабана производительностью 370 кубометров в час по хвойной и 280 кубометров по лиственной древесине.
"На этом модернизация предприятия не заканчивается. Сейчас АЦБК совместно с новодвинской компанией "Торин" занимается подготовкой к запуску пакетирующего станка для кип целлюлозы. Его производительность составит 1000 тонн в сутки, он заменит зарубежное оборудование, чьи мощности не превышали 600 тонн в сутки", – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и добавил, что подобные проекты "Торин" готов реализовать и на других предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли России.
АЦБК переходит от автоматизации отдельных процессов к созданию единой цифровой среды с использованием технологий искусственного интеллекта. В ходе визита была отмечена деятельность комбината по лесовосстановлению, которая ведется по принципу "сколько леса вырублено, столько и восстановлено". В прошлом году комбинат открыл первый в Арктической зоне лесной селекционно-семеноводческий центр площадью девять гектаров с возможностью выращивания до 9 миллионов сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой в год.
Развитие собственного судостроительного и судоремонтного направления позволяет предприятиям ГК "Титан" самостоятельно закрывать потребности лесопромышленного комплекса в транспортировке лесопродукции, обслуживании флота и развитии промышленной логистики. На базе предприятия уже модернизировано более 20 единиц флота (суда, плавкраны, баржи), ведется серийное проектирование и строительство буксирных судов по собственным проектам.
"Есть некоторые вопросы, которые надо с обсудить Минпромторгом и Минприроды в области нормативного регулирования. Если говорить о АЦБК, то это известное предприятие. Сейчас оно находится не в очень простой ситуации. Это связано с работой лесной отрасли в целом. Я постараюсь сделать так, чтобы правительство России уделяло больше внимания компаниям лесоперерабатывающей отрасли", – подвел итоги посещения предприятия Трутнев.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Цыбульский обсудил с Трутневым развитие Архангельской области
Вчера, 09:55
 
Архангельская областьЭкономикаРоссияАрхангельская областьНоводвинскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала