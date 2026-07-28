Трутнев оценил модернизацию целлюлозного комбината в Новодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июл – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Архангельскую область посетил градообразующее предприятие Новодвинска – целлюлозно-бумажный комбинат, где ознакомился с переоснащением производства, сообщила пресс-служба правительства области.

В Новодвинске находится самый северный целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Арктической зоне России. Лесопромышленный холдинг производит целлюлозу, картон и бумагу.

"Вице-премьеру доложили о переоснащении комбината и цифровой перестройке предприятия. За последние несколько лет на комбинате реализовано несколько проектов по модернизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструирована логистическая инфраструктура, включая две контейнерные площадки, железнодорожные пути, путепровод и стоянку для большегрузных автомобилей.

В рамках модернизации энергосистемы на ТЭС установлено отечественное оборудование – паровые турбины мощностью 60 и 30 МВт. Комбинат планомерно переходит на более экологичное топливо – газ, который вместо угля и мазута используется для тепло- и энергоснабжения мощностей предприятия. Уже установлен и проходит пусконаладочные работы новый котел российского производства. На производстве недавно введен в эксплуатацию отечественный загрузочный транспортер окорочного барабана производительностью 370 кубометров в час по хвойной и 280 кубометров по лиственной древесине.

"На этом модернизация предприятия не заканчивается. Сейчас АЦБК совместно с новодвинской компанией "Торин" занимается подготовкой к запуску пакетирующего станка для кип целлюлозы. Его производительность составит 1000 тонн в сутки, он заменит зарубежное оборудование, чьи мощности не превышали 600 тонн в сутки", – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и добавил, что подобные проекты "Торин" готов реализовать и на других предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли России.

АЦБК переходит от автоматизации отдельных процессов к созданию единой цифровой среды с использованием технологий искусственного интеллекта. В ходе визита была отмечена деятельность комбината по лесовосстановлению, которая ведется по принципу "сколько леса вырублено, столько и восстановлено". В прошлом году комбинат открыл первый в Арктической зоне лесной селекционно-семеноводческий центр площадью девять гектаров с возможностью выращивания до 9 миллионов сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой в год.

Развитие собственного судостроительного и судоремонтного направления позволяет предприятиям ГК "Титан" самостоятельно закрывать потребности лесопромышленного комплекса в транспортировке лесопродукции, обслуживании флота и развитии промышленной логистики. На базе предприятия уже модернизировано более 20 единиц флота (суда, плавкраны, баржи), ведется серийное проектирование и строительство буксирных судов по собственным проектам.