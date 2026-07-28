Участок трассы "Колыма" закрыли на 490 километров из-за схода селей

Краткий пересказ от РИА ИИ Участок федеральной трассы «Колыма» в Якутии полностью закрыт для транспорта от поселка Теплый Ключ до Усть-Неры из-за схода селевых масс и размыва дороги.

На 593–594-м километре участка трассы «Колыма» 26 июля сошел сель, дорогу перекрыли.

Высокий уровень воды пока не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам в полном объеме.

УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Участок федеральной трассы "Колыма" в Якутии полностью закрыт для транспорта от поселка Теплый Ключ до Усть-Неры из-за схода селевых масс и размыва нескольких участков дороги, расстояние между поселками составляет 490 километров, сообщает минтранс Якутии.

Ранее в МВД по республике сообщали, что на 593-594-м километре участка трассы "Колыма" 26 июля сошел сель, дорогу перекрыли. Для водителей, уточняли в ГУМЧС, были организованы две стоянки на 508-м и 552-м километрах.

"На федеральной трассе "Колыма" продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка… Движение на участке км 478+060 (поселок Теплый Ключ) – км 960+300 (поселок Усть-Нера) полностью закрыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении

По данным министерства, на отдельных участках произошел перелив воды, сход селевых масс, а также частичное разрушение подходов к мостам. При этом, уточняют в минтрансе, высокий уровень воды пока не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам на объектах в полном объеме.