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Участок трассы "Колыма" закрыли на 490 километров из-за схода селей - РИА Новости, 28.07.2026
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10:47 28.07.2026 (обновлено: 10:48 28.07.2026)
Участок трассы "Колыма" закрыли на 490 километров из-за схода селей

Участок трассы "Колыма" закрыли на 490 км из-за схода селей и размыва

© СоцсетиДождевой паводок на трассе "Колыма" в Якутии
Дождевой паводок на трассе Колыма в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети
Дождевой паводок на трассе "Колыма" в Якутии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участок федеральной трассы «Колыма» в Якутии полностью закрыт для транспорта от поселка Теплый Ключ до Усть-Неры из-за схода селевых масс и размыва дороги.
  • На 593–594-м километре участка трассы «Колыма» 26 июля сошел сель, дорогу перекрыли.
  • Высокий уровень воды пока не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам в полном объеме.
УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Участок федеральной трассы "Колыма" в Якутии полностью закрыт для транспорта от поселка Теплый Ключ до Усть-Неры из-за схода селевых масс и размыва нескольких участков дороги, расстояние между поселками составляет 490 километров, сообщает минтранс Якутии.
Ранее в МВД по республике сообщали, что на 593-594-м километре участка трассы "Колыма" 26 июля сошел сель, дорогу перекрыли. Для водителей, уточняли в ГУМЧС, были организованы две стоянки на 508-м и 552-м километрах.
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"На федеральной трассе "Колыма" продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка… Движение на участке км 478+060 (поселок Теплый Ключ) – км 960+300 (поселок Усть-Нера) полностью закрыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
По данным министерства, на отдельных участках произошел перелив воды, сход селевых масс, а также частичное разрушение подходов к мостам. При этом, уточняют в минтрансе, высокий уровень воды пока не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам на объектах в полном объеме.
Расстояние от поселка Теплый Ключ до поселка Усть-Неры составляет около 490 километров.
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