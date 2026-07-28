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Андрея Подъелышева назначили послом в КНДР - РИА Новости, 28.07.2026
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15:54 28.07.2026
Андрея Подъелышева назначили послом в КНДР

Путин назначил Подъелышева послом в КНДР

© Фото : МИД РоссииАндрей Подъёлышев
Андрей Подъёлышев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : МИД России
Андрей Подъёлышев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрея Подъелышева назначили чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.
  • До этого он возглавлял посольство в Нигерии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева послом России в КНДР, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Подъелышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в тексте указа.
Глава государства также освободил Подъелышева от обязанностей посла России в Нигерии, следует из другого указа.
"Освободить Подъелышева Андрея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии", - говорится в документе.
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