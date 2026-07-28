Андрея Подъелышева назначили послом в КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрея Подъелышева назначили чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.
- До этого он возглавлял посольство в Нигерии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева послом России в КНДР, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Подъелышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в тексте указа.
"Освободить Подъелышева Андрея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии", - говорится в документе.
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