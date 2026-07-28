В Подмосковье мошенники обманули мужчину на 75 миллионов рублей

Один из мошенников, обманувших молодого человека на 75 миллионов рублей в Московской области

Один из мошенников, обманувших молодого человека на 75 миллионов рублей в Московской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Клину мошенники обманули молодого человека на 75 миллионов рублей.

Злоумышленники действовали под предлогом оформления пропуска для явки в военкомат и убедили юношу передать деньги курьеру.

Полицейские задержали курьеров мошенников в Москве, фигуранты заключены под стражу.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Телефонные мошенники под предлогом оформления пропуска для явки в военкомат обманули молодого человека из Клина на 75 миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного Телефонные мошенники под предлогом оформления пропуска для явки в военкомат обманули молодого человека из Клина на 75 миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

"По имеющейся информации, на мобильный телефон 18-летнего местного жителя позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил о необходимости прибытия, заранее оформив пропуск для прохода. Для этого он попросил назвать код из СМС, после чего разговор прекратился", — сказала она.

Затем молодому человеку снова позвонили и заявили, что его аккаунт налогоплательщика взломан, а его персональные данные использовались для перевода денег человеку, находящемуся в федеральном розыске. Запугав юношу подозрением в финансировании терроризма, злоумышленники потребовали от него "задекларировать" все имеющиеся дома сбережения и ценные вещи, для чего их нужно было передать курьеру.

В первый день молодой человек отдал курьеру более 43 миллионов рублей. А в другой впустил в квартиру "внештатного сотрудника", который при помощи болгарки, кувалды и монтировки вскрыл сейф родителей с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила 75 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.