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В Подмосковье мошенники обманули мужчину на 75 миллионов рублей - РИА Новости, 28.07.2026
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08:06 28.07.2026 (обновлено: 10:20 28.07.2026)
В Подмосковье мошенники обманули мужчину на 75 миллионов рублей

В Клину мошенники обманули мужчину на 75 миллионов рублей

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиОдин из мошенников, обманувших молодого человека на 75 миллионов рублей в Московской области
Один из мошенников, обманувших молодого человека на 75 миллионов рублей в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Один из мошенников, обманувших молодого человека на 75 миллионов рублей в Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Клину мошенники обманули молодого человека на 75 миллионов рублей.
  • Злоумышленники действовали под предлогом оформления пропуска для явки в военкомат и убедили юношу передать деньги курьеру.
  • Полицейские задержали курьеров мошенников в Москве, фигуранты заключены под стражу.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Телефонные мошенники под предлогом оформления пропуска для явки в военкомат обманули молодого человека из Клина на 75 миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
"По имеющейся информации, на мобильный телефон 18-летнего местного жителя позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил о необходимости прибытия, заранее оформив пропуск для прохода. Для этого он попросил назвать код из СМС, после чего разговор прекратился", — сказала она.
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Затем молодому человеку снова позвонили и заявили, что его аккаунт налогоплательщика взломан, а его персональные данные использовались для перевода денег человеку, находящемуся в федеральном розыске. Запугав юношу подозрением в финансировании терроризма, злоумышленники потребовали от него "задекларировать" все имеющиеся дома сбережения и ценные вещи, для чего их нужно было передать курьеру.
В первый день молодой человек отдал курьеру более 43 миллионов рублей. А в другой впустил в квартиру "внештатного сотрудника", который при помощи болгарки, кувалды и монтировки вскрыл сейф родителей с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила 75 миллионов рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Оперативники установили личности всех курьеров и задержали их в Москве. Те признались, что сами стали жертвами мошенников по аналогичной схеме. Один из подозреваемых рассказал, что после вскрытия сейфа передал все его содержимое знакомому, который ждал его в каршеринговом авто. Фигурантов отправили под стражу.
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