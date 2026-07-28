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Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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13:05 28.07.2026
Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая, пишут СМИ

Блумберг: Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая

© AP Photo / Andy WongФлаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине
Флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая.
  • В Берлине анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний, чтобы выявить зависимость Пекина от европейских технологий и компонентов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая в рамках подготовки к возможной торговой войне с Пекином, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Немецкие официальные лица тайно ищут уязвимости в экономике Китая, которые они могли бы использовать, если Евросоюз окажется в состоянии торговой войны со второй экономикой мира", - говорится в сообщении агентства.
По словам собеседников Блумберг, в Берлине анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний, чтобы выявить, где Пекин зависим от немецких и европейских технологий, специализированных компонентов и промышленного опыта, а в особенности, как можно надавить на Пекин в случае экономической конфронтации.
В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.
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