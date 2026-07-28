Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая, пишут СМИ

В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.