Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая.
- В Берлине анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний, чтобы выявить зависимость Пекина от европейских технологий и компонентов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая в рамках подготовки к возможной торговой войне с Пекином, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Немецкие официальные лица тайно ищут уязвимости в экономике Китая, которые они могли бы использовать, если Евросоюз окажется в состоянии торговой войны со второй экономикой мира", - говорится в сообщении агентства.
По словам собеседников Блумберг, в Берлине анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний, чтобы выявить, где Пекин зависим от немецких и европейских технологий, специализированных компонентов и промышленного опыта, а в особенности, как можно надавить на Пекин в случае экономической конфронтации.
В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.