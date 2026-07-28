Патриарх Кирилл рассказал о Дне крещения Руси

Краткий пересказ от РИА ИИ День крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Патриарх Кирилл назвал День крещения Руси праздником духовной и культурной идентичности россиян.

В День крещения Руси патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. День крещения Руси - это праздник духовной и культурной идентичности, "подлинности" россиян, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади Москвы.

День крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

"День крещения Руси - это праздник нашей духовной и культурной идентичности, а по-русски говоря, нашей подлинности", - сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что русская цивилизация своими корнями уходит в православие, и задача духовенства - помочь миллионам крещеных соотечественников стать деятельными православными, продолжить героическую историю народа.

В День крещения Руси патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади столицы.