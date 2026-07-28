Патриарх Кирилл рассказал о Дне крещения Руси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- День крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
- Патриарх Кирилл назвал День крещения Руси праздником духовной и культурной идентичности россиян.
- В День крещения Руси патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. День крещения Руси - это праздник духовной и культурной идентичности, "подлинности" россиян, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади Москвы.
День крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.
"День крещения Руси - это праздник нашей духовной и культурной идентичности, а по-русски говоря, нашей подлинности", - сказал патриарх Кирилл.
Он подчеркнул, что русская цивилизация своими корнями уходит в православие, и задача духовенства - помочь миллионам крещеных соотечественников стать деятельными православными, продолжить героическую историю народа.
В День крещения Руси патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади столицы.
В 2026 году отмечается 1038-летие крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой. В православном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь прославила в лике святых равноапостольных, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.