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Более 7 тысяч зрителей посетили кинопоказы под открытым небом в Чувашии - РИА Новости, 28.07.2026
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11:34 28.07.2026
Более 7 тысяч зрителей посетили кинопоказы под открытым небом в Чувашии

Более 7 тысяч посетителей собрали кинопоказы под открытым небом в Чувашии

© Фото : Мэрия ЧебоксарБолее 7 тысяч зрителей посетили кинопоказы под открытым небом в Чувашии
Более 7 тысяч зрителей посетили кинопоказы под открытым небом в Чувашии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Мэрия Чебоксар
Более 7 тысяч зрителей посетили кинопоказы под открытым небом в Чувашии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. С начала лета в Чувашии провели 94 киносеанса под открытым небом, их посетили более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кинопоказы проводятся на 26 площадках в 11 округах региона. Информация о них доступна на портале "Яркое лето Чувашии" – этот проект был инициирован главой региона Олегом Николаевым и вносит вклад в реализацию задач национального проекта "Туризм и гостеприимство".
"Выезжая в округа на встречи кабинета министров с жителями “Открытый разговор”, мы получаем много положительных отзывов о проекте “Яркое лето” – и это главный показатель того, что механизм работает. Участвует каждый муниципалитет. С начала года на портале опубликовано свыше 6 тысяч событий, а с начала лета провели 94 киносеанса под открытым небом, которые посетили больше 7 тысяч человек", – приводит пресс-служба слова председателя правительства Чувашии, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Сергея Артамонова.
Он также обозначил, что проект "Кино под открытым небом" наглядно демонстрирует слаженную работу муниципалитетов и культурных учреждений, которые совместно разрабатывают насыщенную программу, делая культурный досуг доступным для каждого уголка региона.
Уличные показы бесплатны, их организуют в парках, скверах, у домов культуры, на территориях детских садов и так далее. В репертуаре – семейные и патриотические картины.
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