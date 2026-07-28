Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил Песков.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность, и, если посмотреть ретроспективно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.