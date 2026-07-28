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Киев расширяет географию террористической активности, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2026
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12:48 28.07.2026 (обновлено: 12:55 28.07.2026)
Киев расширяет географию террористической активности, заявил Песков

Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил Песков.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность, и, если посмотреть ретроспективно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.
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