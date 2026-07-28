Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что киевские власти будут совершать новые теракты на фоне безнаказанности за предыдущие.
- Генпрокурор Монако сообщил, что взрыв, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, не квалифицируется как теракт.
- По мнению Прозорова, отсутствие реакции на покушение на Ермолаева и на причастность к подрыву "Северных потоков" укрепляет уверенность Киева действовать по своему усмотрению на территории других стран.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевские власти будут все больше наглеть и совершать новые теракты по всему миру на фоне безнаказанности за предыдущие на территории ЕС, в частности, из-за отсутствия реакции на покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и на причастность к подрыву "Северных потоков", заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.
"Украинская власть... приобрела чувство безнаказанности и вседозволенности. И дальше будет хуже. Они будут все наглее и более дерзко действовать по всему миру", - сказал Прозоров.
По мнению экс-офицера, реакция общественности и европейских правоохранителей на покушение на Ермолаева была фактически никакой. Пока новость была свежей, ее публиковали в СМИ, поскольку выбора не было. Однако потом тему быстро замяли, тем более, что подозреваемая была убита, а европейские власти так и не предъявили претензий и обвинений Киеву.
Никакого осуждения Украины не последовало и после взрывов на "Северных потоках", хотя именно "украинский след" считается приоритетным в официальной версии ФРГ.
Такая реакция только укрепляет уверенность и решимость Киева действовать по своему усмотрению на территории других стран и дальше, отметил Прозоров.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявлял, что операция с участием Березовской планировалась Главным управлением разведки (ГУР) Украины, именно поэтому подозреваемая в течение суток добралась из Монако на Украину, на границе ее никто не задержал и спокойно пропустил на украинскую территорию. Он также припомнил покушение на свою жизнь, которое планировали совместно СБУ и ГУР и совершили в Испании.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии.
Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.