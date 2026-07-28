Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что киевские власти будут совершать новые теракты на фоне безнаказанности за предыдущие.

Генпрокурор Монако сообщил, что взрыв, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, не квалифицируется как теракт.

По мнению Прозорова, отсутствие реакции на покушение на Ермолаева и на причастность к подрыву "Северных потоков" укрепляет уверенность Киева действовать по своему усмотрению на территории других стран.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевские власти будут все больше наглеть и совершать новые теракты по всему миру на фоне безнаказанности за предыдущие на территории ЕС, в частности, из-за отсутствия реакции на покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и на причастность к подрыву "Северных потоков", заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев . Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.

"Украинская власть... приобрела чувство безнаказанности и вседозволенности. И дальше будет хуже. Они будут все наглее и более дерзко действовать по всему миру", - сказал Прозоров.

По мнению экс-офицера, реакция общественности и европейских правоохранителей на покушение на Ермолаева была фактически никакой. Пока новость была свежей, ее публиковали в СМИ, поскольку выбора не было. Однако потом тему быстро замяли, тем более, что подозреваемая была убита, а европейские власти так и не предъявили претензий и обвинений Киеву.

Никакого осуждения Украины не последовало и после взрывов на "Северных потоках", хотя именно "украинский след" считается приоритетным в официальной версии ФРГ.

Такая реакция только укрепляет уверенность и решимость Киева действовать по своему усмотрению на территории других стран и дальше, отметил Прозоров.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявлял, что операция с участием Березовской планировалась Главным управлением разведки (ГУР) Украины, именно поэтому подозреваемая в течение суток добралась из Монако на Украину, на границе ее никто не задержал и спокойно пропустил на украинскую территорию. Он также припомнил покушение на свою жизнь, которое планировали совместно СБУ и ГУР и совершили в Испании.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии.