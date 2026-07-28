Два жителя Херсонской области пострадали при ударах БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ.
- На территории области обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных предмета — обломки и элементы БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате вражеских атак пострадали два мирных жителя", – говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
В Семеновке удар БПЛА ранил мужчину 2001 года рождения, он был доставлен в Каховскую больницу. В Новой Маячке при сбросе боеприпаса с БПЛА пострадала женщина 69-летняя женщина, ее привезли в Каланчакскую больницу.
На территории области обнаружены четыре взрывоопасных предмета — обломки и элементы БПЛА. Все они обезврежены саперами, отметил губернатор. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алексеевке, Брилевке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Горностаевке, Каховке, Константиновке, Костогрызово, Москаленко, Новой Каховке, Новой Маячке, Раденске, Таврийске, Тавричанке, Хорлах и Чернянке.
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