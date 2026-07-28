Рейтинг@Mail.ru
Два жителя Херсонской области пострадали при ударах БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 28.07.2026 (обновлено: 10:56 28.07.2026)
Два жителя Херсонской области пострадали при ударах БПЛА ВСУ

Сальдо: в Херсонской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ.
  • На территории области обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных предмета — обломки и элементы БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате вражеских атак пострадали два мирных жителя", – говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
В Семеновке удар БПЛА ранил мужчину 2001 года рождения, он был доставлен в Каховскую больницу. В Новой Маячке при сбросе боеприпаса с БПЛА пострадала женщина 69-летняя женщина, ее привезли в Каланчакскую больницу.
На территории области обнаружены четыре взрывоопасных предмета — обломки и элементы БПЛА. Все они обезврежены саперами, отметил губернатор. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алексеевке, Брилевке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Горностаевке, Каховке, Константиновке, Костогрызово, Москаленко, Новой Каховке, Новой Маячке, Раденске, Таврийске, Тавричанке, Хорлах и Чернянке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ПВО за ночь уничтожила 356 украинских дронов
Вчера, 08:10
 
Херсонская областьСеменовка (Краматорск)АлексеевкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала