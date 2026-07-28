Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударах дронов ВСУ по Керчи пострадали шесть мирных жителей.
- Семью из четырех человек с ребенком госпитализировали после атаки на частный дом.
- Еще двое получили ранения на одной из улиц города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. При ударах дронов ВСУ по Керчи пострадали шесть мирных жителей, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ
Вчера, 11:35
Позже на одной из улиц города ранения получили еще два человека.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18