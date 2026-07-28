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Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ на Керчь - РИА Новости, 28.07.2026
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17:50 28.07.2026 (обновлено: 19:00 28.07.2026)
Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ на Керчь

При атаках дронов ВСУ на Керчь пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударах дронов ВСУ по Керчи пострадали шесть мирных жителей.
  • Семью из четырех человек с ребенком госпитализировали после атаки на частный дом.
  • Еще двое получили ранения на одной из улиц города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. При ударах дронов ВСУ по Керчи пострадали шесть мирных жителей, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы", — написал он на платформе "Макс".
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Позже на одной из улиц города ранения получили еще два человека.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныОлег КрючковКерчьПроисшествияРоссия
 
 
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