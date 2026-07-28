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В Карабахе пожары охватили заминированные территории - РИА Новости, 28.07.2026
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17:37 28.07.2026
В Карабахе пожары охватили заминированные территории

В Карабахе пожары охватили заминированные территории у нескольких сел

© Фото : ГСЧС УкраиныЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Лесной пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карабахе вспыхнули пожары на открытой местности у нескольких сел: Мерзили Агдамского района, Газахлар Физулинского района, Чахырлы и Мехдили Джебраильского района.
  • Тушение пожаров осложняется из-за заминированности территорий и ветреной погоды, на отдельных участках слышны взрывы боеприпасов.
БАКУ, 28 июл - РИА Новости. Пожары вспыхнули на открытой местности у нескольких сел в Карабахе, при этом огонь охватил заминированные территории, что осложняет работу пожарных, сообщило во вторник МЧС Азербайджана.
"На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожаров на открытых территориях в направлении сел Мерзили Агдамского района, Газахлар Физулинского района, а также сел Чахырлы и Мехдили Джебраильского района", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что проведение работ по тушению осложняется заминированностью территорий и ветреной погодой.
По информации местных СМИ, на отдельных участках, охваченных огнем, слышны взрывы боеприпасов, оставшихся в земле. Операция по тушению пожара продолжается.
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