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Житель Камчатки получил условный срок за удар ребенка по голове и руке - РИА Новости, 28.07.2026
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03:26 28.07.2026
Житель Камчатки получил условный срок за удар ребенка по голове и руке

Житель Камчатки ударил ребенка хоккейным снаряжением и получил условный срок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петропавловске-Камчатском 56-летний местный житель ударил восьмилетнего мальчика хоккейным снаряжением на ледовой арене.
  • Мужчина признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
  • Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда, взыскав с осужденного 300 тысяч рублей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 56-летнего местного жителя к двум годам условно за то, что он на ледовой арене ударил восьмилетнего мальчика хоккейным снаряжением и причинил ему вред здоровью средней тяжести, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Инцидент произошел в мае 2025 года в хоккейной школе. Мужчина приехал за своим сыном, но не нашел его спортинвентарь. Увидев на площадке мальчика, который использовал снаряжение его ребенка, он подошел к нему, сорвал с хоккеиста амуницию и ударил ею по его голове и руке. В больнице у юного спортсмена диагностировали травму средней тяжести.
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"Он признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия... Осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда — с осужденного взыскано 300 тысяч рублей.
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