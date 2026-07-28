Житель Камчатки получил условный срок за удар ребенка по голове и руке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 56-летнего местного жителя к двум годам условно за то, что он на ледовой арене ударил восьмилетнего мальчика хоккейным снаряжением и причинил ему вред здоровью средней тяжести, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Инцидент произошел в мае 2025 года в хоккейной школе. Мужчина приехал за своим сыном, но не нашел его спортинвентарь. Увидев на площадке мальчика, который использовал снаряжение его ребенка, он подошел к нему, сорвал с хоккеиста амуницию и ударил ею по его голове и руке. В больнице у юного спортсмена диагностировали травму средней тяжести.