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Минобороны Израиля заявило о желании атаковать энергетические объекты в ИРИ - РИА Новости, 28.07.2026
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13:48 28.07.2026 (обновлено: 14:16 28.07.2026)
Минобороны Израиля заявило о желании атаковать энергетические объекты в ИРИ

США пока не разрешают Израилю атаковать энергетические объекты в Иране

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль хочет атаковать энергетические объекты Ирана, но США пока не дают на это разрешения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Израиль хочет нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, но на данном этапе не получает на это разрешения от США, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
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"Мы очень хотим атаковать энергетические объекты Ирана. В настоящее время США не дают на это разрешения, исходя из того, что Иран может нанести удар по соседним странам, спровоцировав нефтяной кризис", - заявил Кац в интервью 14-му каналу израильского телевидения.
Глава израильского министерства обороны вновь подчеркнул, что если Иран атакует, то получит на это мощный ответ.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Красное море - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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