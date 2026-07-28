Минобороны Израиля заявило о желании атаковать энергетические объекты в ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль хочет атаковать энергетические объекты Ирана, но США пока не дают на это разрешения.

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Израиль хочет нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, но на данном этапе не получает на это разрешения от США, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

« "Мы очень хотим атаковать энергетические объекты Ирана . В настоящее время США не дают на это разрешения, исходя из того, что Иран может нанести удар по соседним странам, спровоцировав нефтяной кризис", - заявил Кац в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

Глава израильского министерства обороны вновь подчеркнул, что если Иран атакует, то получит на это мощный ответ.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.