Минобороны Израиля заявило о желании атаковать энергетические объекты в ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль хочет атаковать энергетические объекты Ирана, но США пока не дают на это разрешения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Израиль хочет нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, но на данном этапе не получает на это разрешения от США, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Глава израильского министерства обороны вновь подчеркнул, что если Иран атакует, то получит на это мощный ответ.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.