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В Иваново второй день разыскивают пропавшего подростка - РИА Новости, 28.07.2026
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18:42 28.07.2026
В Иваново второй день разыскивают пропавшего подростка

В Иваново второй день разыскивают пропавшего подростка 2011 года рождения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново второй день разыскивают пропавшего подростка.
  • Он ушел из дома 27 июля около 15:30 и не вернулся.
  • На вид ему 14-15 лет, рост 152 сантиметров.
  • Был одет темные кроссовки, кофту с капюшоном и джинсы.
БРЯНСК, 28 июл – РИА Новости. Пропавшего подростка второй день разыскивают в Иваново, несовершеннолетний ушел в понедельник днем из дома и до сих пор не известно, где он находится, сообщает региональное УМВД.
"В ОМВД России по Советскому району города Иваново разыскивается… 2011 года рождения, который 27 июля 2026 года около 15:30 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении на странице полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что на вид пропавшему 14-15 лет, его рост 152 см, он среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие черного цвета. Подросток был одет в черную футболку, черную кофту с капюшоном с белыми надписями, черные кроссовки, темно-синие или черные джинсы.
"Просьба ко всем, кто располагает информацией о разыскиваемом незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(4932)31-17-86, 8(4932)32-42-04, 8(908)716-68-48", - добавили в УМВД.
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ПроисшествияИвановоСоветский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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