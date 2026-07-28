В Иваново второй день разыскивают пропавшего подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иваново второй день разыскивают пропавшего подростка.

Он ушел из дома 27 июля около 15:30 и не вернулся.

На вид ему 14-15 лет, рост 152 сантиметров.

Был одет темные кроссовки, кофту с капюшоном и джинсы.

БРЯНСК, 28 июл – РИА Новости. Пропавшего подростка второй день разыскивают в Иваново, несовершеннолетний ушел в понедельник днем из дома и до сих пор не известно, где он находится, сообщает региональное УМВД.

"В О МВД России по Советскому району города Иваново разыскивается… 2011 года рождения, который 27 июля 2026 года около 15:30 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении на странице полиции в социальной сети " ВКонтакте ".

Отмечается, что на вид пропавшему 14-15 лет, его рост 152 см, он среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие черного цвета. Подросток был одет в черную футболку, черную кофту с капюшоном с белыми надписями, черные кроссовки, темно-синие или черные джинсы.