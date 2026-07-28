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Исследование: российские платформы нарастили ИИ-функциональность - РИА Новости, 28.07.2026
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12:56 28.07.2026 (обновлено: 12:57 28.07.2026)
Исследование: российские платформы нарастили ИИ-функциональность

J'son & Partners Consulting: российские платформы нарастили ИИ-функциональность

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Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Исследование J'son & Partners Consulting показало высокий уровень развития и активное внедрение ИИ-технологий в российских сервисах унифицированных коммуникаций, указано в релизе аналитической компании.
Эксперты предприятия завершили исследование, посвященное оценке ИИ в российских сервисах видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций (УК) для бизнеса. Наиболее высокие баллы по интегральному показателю, учитывающему объем, содержание и качество ИИ-функций, продемонстрировали "МТС Линк", SaluteJazz и IVA360.
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Отмечается, что самое большое количество подтвержденных ИИ-функций продемонстрировал "МТС Линк". В сочетании с высокими показателями индексов качества, покрытия, специальных возможностей, таких как определение дипфейков и цифровые аватары, а также обширного набора сервисов совместной работы и коммуникаций, где присутствует ИИ-функциональность, это обеспечивает сервису существенный отрыв от конкурентов, сообщается в релизе.
В сценариях повседневного использования разрыв в показателях между игроками рынка заметно сокращается. Это говорит о том, что ряд ИИ-возможностей становится стандартом для большинства платформ. Высокие результаты в повседневных сценариях показывают "МТС Линк", IVA360, "Яндекс 360", DION и Pruffme.
"Особого внимания заслуживает новый тренд в области работы с ИИ-саммаризацией. Если традиционно решения рассматривают транскрибацию как конечный результат обработки встречи и автоматизируют подготовку одного итогового документа по результатам встречи, то следующим шагом становится автоматизация возможности на базе одной транскрипции формировать различные форматы саммаризирующих документов: планерка, протокол, мозговой штурм, подробные итоги", — уточняется в сообщении.
Такая возможность отмечена в "МТС Линк" и частично реализована в серверном решении TrueConf Room, где адаптация итогового документа доступна посредством промптинга. Такая функциональность потенциально сможет помочь снизить административные трудозатраты и ускорить принятие решений по их итогам.
Таким образом, функции искусственного интеллекта в российских коммуникационных платформах перестают быть точечными опциями и становятся их неотъемлемой частью, преобразуя процессы совместной работы и повышая их эффективность.
"Дальнейшее развитие будет определяться не только количеством реализованных функций, но и их глубиной, качеством и удобством для конечного пользователя. Появление новых подходов, таких как генерация различных документов на основе одной встречи, задает вектор для всего рынка, стимулируя конкурентов к поиску новых решений для повышения продуктивности корпоративных коммуникаций", — указывается в релизе.
В рамках исследования были проанализированы следующие российские сервисы унифицированных коммуникаций, в составе которых присутствуют ИИ-функции: DION, Compass, eXpress, IVA360, Pruffme, SaluteJazz, TrueConf Room + TrueConf AI Server, "Битрикс24", Контур.Толк ВКС, "МТС Линк", "Яндекс360".
Исследование проводилось в трех разрезах: оценка наличия и содержания всей ИИ-функциональности, оценка наличия и содержания ИИ-функций, используемых в сценариях повседневного использования, а также оценка качества реализации ИИ-функциональности сервисов. Сценарии повседневного использования включали в себя такие ИИ-функции как транскрибация, саммаризация, доступность расшифровки в мобильном контуре, шумоподавление и фон/размытие фона.
Тестирования проводились 9-25 июня 2026 года.
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ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)ИсследованиеЦифровизацияРоссийские инновации
 
 
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