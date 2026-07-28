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В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 170 тысяч человек - РИА Новости, 28.07.2026
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02:36 28.07.2026
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 170 тысяч человек

Более 170 тысяч человек эвакуировали или изолировали из-за пожаров в Испании

© REUTERS / Eva ManezЛиквидация лесного пожара в Испании
Ликвидация лесного пожара в Испании - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Eva Manez
Ликвидация лесного пожара в Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома более 170 тысяч человек из-за пожаров.
  • В провинциях Авила и Толедо, а также в автономном сообществе Мадрид эвакуированы 63 152 человека, а 27 797 остаются дома.
  • Из-за пожара в провинции Кастельон эвакуировались 16 тысяч человек, а 65 тысяч получили рекомендации не покидать дома.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров более 170 тысяч человек, сообщает газета ABC.
"Более 170 тысяч человек эвакуированы или изолировались в Испании из-за пожаров", - пишет издание.
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Как отмечает газета, пожары в провинциях Авила и Толедо, которые перекинулись на автономное сообщество Мадрид, стали причиной эвакуации 63 152 человек в 14 муниципалитетах, а 27 797 человек остаются дома.
Кроме того, из-за пожара, начавшегося в провинции Кастельон, эвакуировались 16 тысяч человек, в то время как 65 тысяч получили рекомендации не покидать дома, добавляет газета.
Ранее власти Испании объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинциях Авила и Толедо в связи с распространением лесных пожаров.
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