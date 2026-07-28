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Аракчи призвал Украину возместить убытки после удара по иранскому судну - РИА Новости, 28.07.2026
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22:49 28.07.2026
Аракчи призвал Украину возместить убытки после удара по иранскому судну

Аракчи: убытки после украинского удара по иранскому судну должны быть возмещены

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
  • Нападение на иранское судно было непреднамеренным, и Украина не стремится к эскалации, утверждает Сибига.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
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"Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены", - написал Аракчи в соцсети Х.

По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
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В миреУкраинаАббас АракчиАндрей СибигаМИД ИранаИран
 
 
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