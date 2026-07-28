Аракчи призвал Украину возместить убытки после удара по иранскому судну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
- Нападение на иранское судно было непреднамеренным, и Украина не стремится к эскалации, утверждает Сибига.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
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"Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены", - написал Аракчи в соцсети Х.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.