В Иране назвали атаку Украины на торговое судно в Каспии грубой ошибкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комиссии парламента Ирана Феда-Хосейн Малеки назвал грубой политической ошибкой решение Владимира Зеленского нанести удар по иранскому торговому судну.

МИД Ирана сообщил, что в результате нападения Украины на иранское торговое судно один моряк погиб, еще один получил ранения.

В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины.

ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. В Иране называют грубой политической ошибкой решение Владимира Зеленского нанести удар по иранскому торговому судну, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины

"За ней (Украиной - ред.) стоят США и ряд европейских стран. Они пытаются открыть новый фронт на севере Ирана, причем инициатором тут выступает Украина, учитывая, что южный фронт Ирана американцы ослабили", - сказал Малеки.

Он добавил, что Зеленский, пытаясь открыть новый фронт боевых действий против Ирана, допустил "грубую политическую ошибку" в военных расчетах.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.