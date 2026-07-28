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В Иране назвали атаку Украины на торговое судно в Каспии грубой ошибкой - РИА Новости, 28.07.2026
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18:32 28.07.2026 (обновлено: 18:38 28.07.2026)
В Иране назвали атаку Украины на торговое судно в Каспии грубой ошибкой

Депутат Малеки назвал решение Зеленского атаковать иранское судно грубой ошибкой

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии парламента Ирана Феда-Хосейн Малеки назвал грубой политической ошибкой решение Владимира Зеленского нанести удар по иранскому торговому судну.
  • МИД Ирана сообщил, что в результате нападения Украины на иранское торговое судно один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины.
ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. В Иране называют грубой политической ошибкой решение Владимира Зеленского нанести удар по иранскому торговому судну, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины
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"За ней (Украиной - ред.) стоят США и ряд европейских стран. Они пытаются открыть новый фронт на севере Ирана, причем инициатором тут выступает Украина, учитывая, что южный фронт Ирана американцы ослабили", - сказал Малеки.
Он добавил, что Зеленский, пытаясь открыть новый фронт боевых действий против Ирана, допустил "грубую политическую ошибку" в военных расчетах.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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