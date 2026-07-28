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Депутат ИРИ прокомментировал удар Киева по иранскому судну - РИА Новости, 28.07.2026
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18:03 28.07.2026
Депутат ИРИ прокомментировал удар Киева по иранскому судну

Малеки: Киев, ударив по иранскому судну, вступает в опасную игру

© AP Photo / Vahid SalemiЗаседание парламента Ирана
Заседание парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Заседание парламента Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина нанесла удар по иранскому коммерческому судну в Каспийском море.
  • Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки назвал действия Украины «опасной игрой».
ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Украина, ударив по иранскому коммерческому судну в Каспийском море, вступает в "опасную игру", заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.
"Нападение Украины на иранское судно было, во-первых, очевидным и за ним последует ответ. Во-вторых, (Владимир - ред.) Зеленский вступил в опасную игру", - сказал Малеки.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.
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