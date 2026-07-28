Депутат ИРИ прокомментировал удар Киева по иранскому судну

ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Украина, ударив по иранскому коммерческому судну в Каспийском море, вступает в "опасную игру", заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.