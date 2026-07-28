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Иран закроет Ормуз для стран, получающих деньги из замороженных активов - РИА Новости, 28.07.2026
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17:13 28.07.2026 (обновлено: 17:17 28.07.2026)
Иран закроет Ормуз для стран, получающих деньги из замороженных активов

Иран запретит проход через Ормузский пролив странам, поддерживающим идею Трампа

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран запретит проход через Ормузский пролив странам и компаниям, которые поддержат идею Трампа об использовании замороженных иранских активов.
  • Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне блокады Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 28 июл - РИА Новости. Иран запретит проход через Ормузский пролив странам и компаниям, которые поддержат идею президента США Дональда Трампа об использовании средств из замороженных иранских активов, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Трамп ранее заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
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"Мы предупреждаем все страны и компании, которые приветствуют предложение Трампа использовать замороженные иранские активы, что отныне вооруженные силы Ирана не позволят их судам пройти через Ормуз", - говорится в заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией IRIB.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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