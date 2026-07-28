Иран закроет Ормуз для стран, получающих деньги из замороженных активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран запретит проход через Ормузский пролив странам и компаниям, которые поддержат идею Трампа об использовании замороженных иранских активов.

Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне блокады Ормузского пролива.

ТЕГЕРАН, 28 июл - РИА Новости. Иран запретит проход через Ормузский пролив странам и компаниям, которые поддержат идею президента США Дональда Трампа об использовании средств из замороженных иранских активов, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.

"Мы предупреждаем все страны и компании, которые приветствуют предложение Трампа использовать замороженные иранские активы, что отныне вооруженные силы Ирана не позволят их судам пройти через Ормуз", - говорится в заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией IRIB.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.