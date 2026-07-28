Иранский депутат предупредил Киев о военном ответе на удар по судну

ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Иран непременно даст военный ответ на атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.