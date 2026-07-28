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Иранский депутат предупредил Киев о военном ответе на удар по судну - РИА Новости, 28.07.2026
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17:05 28.07.2026 (обновлено: 17:12 28.07.2026)
Иранский депутат предупредил Киев о военном ответе на удар по судну

Малеки: Иран непременно даст военный ответ на атаку Украины по иранскому судну

© REUTERS / Morteza NikoubazlВоеннослужащий в Тегеране
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
Военнослужащий в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана сообщил, что Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • Член комиссии парламента Ирана Феда-Хосейн Малеки заявил, что Иран непременно даст военный ответ на атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море.
ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Иран непременно даст военный ответ на атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует", - заявил Малеки.
Он добавил, что вооруженные силы Ирана уже взяли на повестку дня вопрос о военном ответе Киеву.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море
26 июля, 19:02
 
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