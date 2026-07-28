Иран продолжает эффективно наносить ракетные удары, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран продолжает наносить точные удары по целям в ближневосточном регионе, несмотря на атаки со стороны США и Израиля.
- Тегерану удалось извлечь уроки из интенсивных американских ударов в марте и апреле, и он эффективно наносит удары по крупным базам США в Кувейте, Бахрейне, а также по объектам в Саудовской Аравии и Катаре.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Иран продемонстрировал эффективность своих ракетных сил, которые даже после пяти месяцев атак со стороны США и Израиля продолжают наносить точные удары по целям в ближневосточном регионе, пишет газета Financial Times.
Как отмечает газета, Тегерану, судя по всему, удалось извлечь уроки и воспользоваться опытом, полученным в ходе интенсивных американских ударов в марте и апреле. Иран эффективно наносит удары по крупным базам США в Кувейте, Бахрейне, а также по объектам в Саудовской Аравии и Катаре, указывает Financial Times.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.