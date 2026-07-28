Иран продолжает эффективно наносить ракетные удары, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран продолжает наносить точные удары по целям в ближневосточном регионе, несмотря на атаки со стороны США и Израиля.

Тегерану удалось извлечь уроки из интенсивных американских ударов в марте и апреле, и он эффективно наносит удары по крупным базам США в Кувейте, Бахрейне, а также по объектам в Саудовской Аравии и Катаре.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Иран продемонстрировал эффективность своих ракетных сил, которые даже после пяти месяцев атак со стороны США и Израиля продолжают наносить точные удары по целям в ближневосточном регионе, пишет газета Financial Times.

"Спустя пять месяцев (после атаки США Израиля по Ирану в конце февраля - ред.) и сотни атак со стороны США Ирану удается поддерживать эффективность своих ракетных сил, продолжая наносить, по всей видимости, точные удары по целям в регионе", - говорится в публикации.

Как отмечает газета, Тегерану, судя по всему, удалось извлечь уроки и воспользоваться опытом, полученным в ходе интенсивных американских ударов в марте и апреле. Иран эффективно наносит удары по крупным базам США в Кувейте, Бахрейне, а также по объектам в Саудовской Аравии и Катаре, указывает Financial Times.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.