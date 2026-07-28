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Шиитские группировки в Ираке пригрозили "жестким ответом" Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.07.2026
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03:43 28.07.2026
Шиитские группировки в Ираке пригрозили "жестким ответом" Саудовской Аравии

«Исламское сопротивление Ирака» пригрозило Саудовской Аравии жестким ответом

© AP Photo / Hadi MizbanЧлены иракской шиитской группировки на улице Багдада
Члены иракской шиитской группировки на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Члены иракской шиитской группировки на улице Багдада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проиранские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» пригрозили «жестким ответом» Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против них.
  • МИД Саудовской Аравии заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке, которые, как он утверждает, пытались нанести удары по нефтяным объектам.
  • Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало объекты для транспортировки саудовской нефти с восточных месторождений в порт Янбу на Красном море.
ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Проиранские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" пригрозили "жестким ответом" Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против них.
Ранее в понедельник МИД королевства заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке, которые, как он утверждает, пытались нанести удары по нефтяным объектам в столичном регионе и на востоке Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
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"Мы, "Исламское сопротивление", четко предупреждаем саудовский режим: любые ваши безрассудные действия будут встречены жестким ответом, который заставит вас сожалеть о содеянном", - говорится в заявлении от имени шиитских группировок в их Telegram-канале.
"Исламское сопротивление в Ираке" отказалось брать на себя ответственность за попытку нападения на саудовские нефтяные объекты, в чем их обвинило министерство обороны королевства.
"Эти безосновательные заявления - всего лишь попытка оправдать их неспособность ответить на болезненные удары йеменцев, проникшие в самое сердце их инфраструктуры, вызванную страхом перед тем, каким будет следующий ответ со стороны йеменцев", - отмечается в заявлении.
В свою очередь правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник, что это оно атаковало объекты для транспортировки саудовской нефти с восточных месторождений в порт Янбу на Красном море на западе королевства.
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