Шиитские группировки в Ираке пригрозили "жестким ответом" Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ Проиранские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» пригрозили «жестким ответом» Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против них.

МИД Саудовской Аравии заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке, которые, как он утверждает, пытались нанести удары по нефтяным объектам.

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало объекты для транспортировки саудовской нефти с восточных месторождений в порт Янбу на Красном море.

ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Проиранские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" пригрозили "жестким ответом" Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против них.

Ранее в понедельник МИД королевства заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке , которые, как он утверждает, пытались нанести удары по нефтяным объектам в столичном регионе и на востоке Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

"Мы, "Исламское сопротивление", четко предупреждаем саудовский режим: любые ваши безрассудные действия будут встречены жестким ответом, который заставит вас сожалеть о содеянном", - говорится в заявлении от имени шиитских группировок в их Telegram -канале.

"Исламское сопротивление в Ираке" отказалось брать на себя ответственность за попытку нападения на саудовские нефтяные объекты, в чем их обвинило министерство обороны королевства.

"Эти безосновательные заявления - всего лишь попытка оправдать их неспособность ответить на болезненные удары йеменцев, проникшие в самое сердце их инфраструктуры, вызванную страхом перед тем, каким будет следующий ответ со стороны йеменцев", - отмечается в заявлении.