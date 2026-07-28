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В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах Украины - РИА Новости, 28.07.2026
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00:27 28.07.2026 (обновлено: 00:47 28.07.2026)
В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах Украины

В Ираке задержали ячейку боевиков, действовавших в интересах Киева

© AP Photo / Adil al-KhazaliПолицейский на улице Багдада
Полицейский на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Adil al-Khazali
Полицейский на улице Багдада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иракская разведка задержала боевиков, которые обстреляли ряд объектов в Ираке.
  • Задержанные признались, что действовали в интересах Украины.
СТАМБУЛ, 28 июл — РИА Новости. В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах Украины, сообщил советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.
«
"Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины", — сказал он в эфире телеканала Dijlah TV.
Чиновник не стал раскрывать список подвергшихся атакам объектов.
По словам аль-Абуди, расследование инцидентов с обстрелами требует крайне тщательного подхода.
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