Юрист рассказал об ответственности за совершенные с помощью ИИ преступления

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев рассказал, что ответственность за противоправные действия, совершенные с использованием искусственного интеллекта, несет человек.

С 1 сентября 2025 года для VPN и сходных средств обхода блокировок действует отдельное правило: совершение преступления с использованием средств доступа к ресурсам или сетям, доступ к которым ограничен, включено в статью 63 УК РФ как обстоятельство, отягчающее наказание.

Обычные корпоративные туннели, защита соединения в общественной сети или смена маршрута трафика сами по себе не создают уголовных последствий, нужны уже установленное преступление и связь средства с его совершением.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект может быть инструментом совершения противоправных действий, но ответственность за их совершение несет человек, рассказал РИА Новости вице-президент международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.

« "ИИ, VPN и прокси сами по себе уголовного запрета для обычного пользователя не образуют. Ответственность появляется, когда технология становится способом конкретного преступления… ИИ здесь остается инструментом. За результат и умышленные действия отвечает человек", - рассказал Хрулев

Он уточнил, что, например, сгенерированный голос родственника для получения перевода может расцениваться как мошенничество. Применение ИИ для подбора пароля или создания вредоносной программы квалифицируется по нормам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Юрист подчеркнул, что создатели и администраторы прокси-серверов также могут стать пособником, когда он заранее знает о преступной цели применения технологии.

"Самого факта, что преступник воспользовался чужим сервером, недостаточно. Требуются доказательства умышленного совместного участия и содействия совершению преступления", - обратил внимание Хрулев.

Кроме того, юрист напомнил, что с 1 сентября 2025 года для VPN и сходных средств обхода блокировок действует отдельное правило.

« "Совершение преступления с использованием средств доступа к ресурсам или сетям, доступ к которым ограничен, включено в статью 63 УК РФ как обстоятельство, отягчающее наказание. Формулировка охватывает технологию по ее функции, поэтому прокси тоже может попасть под эту норму, если через него получали доступ к ограниченному ресурсу при совершении преступления", - пояснил Хрулев.

Он обратил внимание, что обычный корпоративный туннель, защита соединения в общественной сети или смена маршрута трафика сами по себе не создают уголовных последствий.

"Нужны уже установленное преступление и связь средства с его совершением", - отметил Хрулев.

При этом отягчающее обстоятельство не запускает дополнительное уголовное дело. Оно влияет на выбор наказания.