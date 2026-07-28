Канадский депутат зачитал в парламенте речь с советом от ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер случайно зачитал в парламенте речь с советом от ИИ.
- Инцидент произошел в июне, оплошность много недель оставалась незамеченной.
- Местные СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали депутата за использование ИИ и лень в работе.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер случайно зачитал в парламенте речь вместе с советом, который ему выдал искусственный интеллект, сообщает телеканал CBC.
По данным канадского издания Toronto Star, инцидент произошел в июне. Политик, судя по всему, не заметил, что скопировал готовый текст вместе с инструкцией от нейросети, и продолжил читать как ни в чем не бывало. Никто из присутствующих не остановил его. Как отмечает издание, оплошность Оливера много недель оставалась незамеченной.
"Вот более естественно звучащий вариант этого раздела, который выглядит как законодательный текст, а не как список из кратких пунктов", - заявил депутат посреди своего выступления, после чего продолжил зачитывать текст.
Местные СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали депутата за использование ИИ и лень в работе. Toronto Star сравнило его с актером, случайно зачитавшим сценическую ремарку. CBC, в свою очередь, привело в пример реакцию на оговорку в соцсети Reddit. Пользователи отмечают, что, если Оливер не понесет за это ответственность, это будет значить, что к школьникам предъявляются более высокие требования, чем к депутатам. Ряд пользователей призвали депутата уйти в отставку.
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