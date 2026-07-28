Канадский депутат зачитал в парламенте речь с советом от ИИ

По данным канадского издания Toronto Star, инцидент произошел в июне. Политик, судя по всему, не заметил, что скопировал готовый текст вместе с инструкцией от нейросети, и продолжил читать как ни в чем не бывало. Никто из присутствующих не остановил его. Как отмечает издание, оплошность Оливера много недель оставалась незамеченной.