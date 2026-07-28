Хуситы заявили о новой атаке на саудовский танкер

ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по саудовскому танкеру NCC Ghazal за нарушение их запрета на судоходство.

"Мы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство, введенного в отношении саудовского противника", - говорится в сообщении вооруженных сил движения в их Telegram-канале.

По информации хуситов, удар по саудовскому судну был нанесен с применением нескольких баллистических ракет после того, как оно отказалось реагировать на предупредительные сигналы. "Судно было вынуждено развернуться", - заявили хуситы.