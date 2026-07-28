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Хуситы заявили о новой атаке на саудовский танкер - РИА Новости, 28.07.2026
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23:08 28.07.2026
Хуситы заявили о новой атаке на саудовский танкер

Хуситы заявили, что нанесли удар по саудовскому танкеру NCC Ghazal

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по саудовскому танкеру NCC Ghazal.
  • Танкер был атакован за нарушение запрета на морское судоходство, введенного хуситами в отношении саудовского противника.
  • По данным приложения для отслеживания судов, танкер NCC Ghazal находится недалеко от нефтеналивного порта Янбу и держал путь в порт Джидды.
ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по саудовскому танкеру NCC Ghazal за нарушение их запрета на судоходство.
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"Мы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство, введенного в отношении саудовского противника", - говорится в сообщении вооруженных сил движения в их Telegram-канале.
По информации хуситов, удар по саудовскому судну был нанесен с применением нескольких баллистических ракет после того, как оно отказалось реагировать на предупредительные сигналы. "Судно было вынуждено развернуться", - заявили хуситы.
Как выяснило РИА Новости по данным приложения для отслеживания судов Marinetraffic, саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal находится недалеко от нефтеналивного порта Янбу. Он держал путь в расположенный севернее порт Джидды. По данным портала Vesselfinder, в течение 24 часов 19 судов прибыли в порт Джидды.
Ранее хуситы заявляли об атаке на насколько саудовских танкеров.
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