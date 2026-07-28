Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 28.07.2026
Защита Гуцул обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева

РИА Новости: защита Гуцул обжаловала приговор в высшей судебной палате Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки блока Победа Светланы Попан - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате республики.
  • В августе 2025 года суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а Попан — к шести годам по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
  • Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией обострились после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате республики, сообщил РИА Новости адвокат Гуцул Сергей Морару.
В августе 2025 года суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а Попан - к шести годам, их обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". В конце мая 2026 года апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.
«
"Мы обжаловали сегодня решение апелляционной палаты в Высшей судебной палате. Защита добивается пересмотра приговора Гуцул и Попан, они не виновны, а дело носит политический характер", - сказал Морару.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.️
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Cуд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул
28 мая, 14:11
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала