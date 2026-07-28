Защита Гуцул обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева

"Мы обжаловали сегодня решение апелляционной палаты в Высшей судебной палате. Защита добивается пересмотра приговора Гуцул и Попан, они не виновны, а дело носит политический характер", - сказал Морару.

Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.

Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.️