Защита Гуцул обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате республики.
- В августе 2025 года суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а Попан — к шести годам по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией обострились после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате республики, сообщил РИА Новости адвокат Гуцул Сергей Морару.
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"Мы обжаловали сегодня решение апелляционной палаты в Высшей судебной палате. Защита добивается пересмотра приговора Гуцул и Попан, они не виновны, а дело носит политический характер", - сказал Морару.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.️
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28 мая, 14:11