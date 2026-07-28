Грозы пришли во вторник в московский регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о первых очагах гроз на юге и западе Подмосковья.
- Грозы зафиксировали в окрестностях Серпухова и западнее Можайска.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первые очаги гроз зафиксированы на юге и западе Подмосковья днем во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик рассказал, что во вторник в столице ожидаются дожди и локальные грозы, при этом он будет одним из самых теплых дней на этой неделе.
"Как и ожидалось, первые очаги гроз сегодня появились буквально несколько минут назад на юге и западе Подмосковья - в окрестностях Серпухова и западнее Можайска", - написал Леус в своем Telegram-канале.