Рейтинг@Mail.ru
Грозы пришли во вторник в московский регион - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 28.07.2026
Грозы пришли во вторник в московский регион

Синоптик Леус: на юге и западе Подмосковья зафиксировали первые очаги гроз

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Гроза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о первых очагах гроз на юге и западе Подмосковья.
  • Грозы зафиксировали в окрестностях Серпухова и западнее Можайска.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первые очаги гроз зафиксированы на юге и западе Подмосковья днем во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик рассказал, что во вторник в столице ожидаются дожди и локальные грозы, при этом он будет одним из самых теплых дней на этой неделе.
"Как и ожидалось, первые очаги гроз сегодня появились буквально несколько минут назад на юге и западе Подмосковья - в окрестностях Серпухова и западнее Можайска", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах. - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Синоптики рассказали, когда в Москву придет комфортная летняя погода
20 июля, 21:19
 
Московская область (Подмосковье)СерпуховМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала