Гроза не повлияла на работу аэропортов Шереметьево и Внуково

Краткий пересказ от РИА ИИ Гроза в Москве не повлияла на работу аэропортов "Шереметьево" и "Внуково".

Все службы аэропорта "Шереметьево" готовы к работе в сложных метеоусловиях, возможны небольшие изменения времени вылета рейсов из-за грозового фронта.

В аэропорту "Внуково" сообщили, что грозы не оказали значительного влияния на работу авиагавани, и задержки рейсов не связаны с погодными условиями.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гроза в Москве не повлияла на работу аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", говорится в сообщении авиагаваней.

"Погода меняется - Шереметьево продолжает работу в стабильном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня в Московском регионе местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра", - говорится в сообщении.

В "Шереметьево" добавили, что все службы аэропорта готовы к работе в сложных метеоусловиях. Грозовой фронт может оказывать влияние на время вылета рейсов с учетом возможных ограничений для обеспечения безопасности полетов.

"Гроза над аэродромом не оказала значительного влияния на работу Международного аэропорта "Внуково". Задержек рейсов в авиагавани немного. И погодные условия не стали их причиной", - говорится в сообщении аэропорта "Внуково".