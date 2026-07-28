Гроза не повлияла на работу аэропортов Шереметьево и Внуково

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гроза в Москве не повлияла на работу аэропортов "Шереметьево" и "Внуково".
- Все службы аэропорта "Шереметьево" готовы к работе в сложных метеоусловиях, возможны небольшие изменения времени вылета рейсов из-за грозового фронта.
- В аэропорту "Внуково" сообщили, что грозы не оказали значительного влияния на работу авиагавани, и задержки рейсов не связаны с погодными условиями.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гроза в Москве не повлияла на работу аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", говорится в сообщении авиагаваней.
"Погода меняется - Шереметьево продолжает работу в стабильном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня в Московском регионе местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра", - говорится в сообщении.
В аэропорту Жуковский ввели ограничения
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В "Шереметьево" добавили, что все службы аэропорта готовы к работе в сложных метеоусловиях. Грозовой фронт может оказывать влияние на время вылета рейсов с учетом возможных ограничений для обеспечения безопасности полетов.
"Гроза над аэродромом не оказала значительного влияния на работу Международного аэропорта "Внуково". Задержек рейсов в авиагавани немного. И погодные условия не стали их причиной", - говорится в сообщении аэропорта "Внуково".
Столичный комплекс городского хозяйства предупреждал, что в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду.