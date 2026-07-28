Москвичей предупредили о грозе в ночь на среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 29 июля в столичном регионе ожидается кучево-дождевая облачность и дождь.
- Грозы также будут отмечаться в Тверской и Калужской областях.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москвичи не смогут полюбоваться полной луной в ночь на среду из-за облачности и дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ночь на 29 июля, как раз когда можно было полюбоваться полной луной, небо над столичным регионом закроет кучево-дождевая облачность (Cb cong), которая прольется дождем под раскаты грома", - написала Позднякова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что грозы также будут отмечаться в Тверской и Калужской области.