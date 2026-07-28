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Москвичей предупредили о грозе в ночь на среду - РИА Новости, 28.07.2026
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12:21 28.07.2026
Москвичей предупредили о грозе в ночь на среду

Позднякова: на Московскую область в ночь на 29 июля обрушатся ливень и гроза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 29 июля в столичном регионе ожидается кучево-дождевая облачность и дождь.
  • Грозы также будут отмечаться в Тверской и Калужской областях.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москвичи не смогут полюбоваться полной луной в ночь на среду из-за облачности и дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ночь на 29 июля, как раз когда можно было полюбоваться полной луной, небо над столичным регионом закроет кучево-дождевая облачность (Cb cong), которая прольется дождем под раскаты грома", - написала Позднякова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что грозы также будут отмечаться в Тверской и Калужской области.
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ОбществоКалужская областьТатьяна Позднякова
 
 
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