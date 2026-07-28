В Вашингтоне проходит протест у собора, где прощаются с сенатором Грэмом*

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Одиночный протест проходит напротив кафедрального собора в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица прощаются с сенатором Линдси Грэмом*, передает корреспондент РИА Новости.