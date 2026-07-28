Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне проходит протест у собора, где прощаются с сенатором Грэмом* - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 28.07.2026
В Вашингтоне проходит протест у собора, где прощаются с сенатором Грэмом*

РИА Новости: акция протеста проходит у собора, в котором прощаются с Грэмом

© AP Photo / Rod LamkeyЦеремония прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне
Церемония прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Церемония прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Напротив кафедрального собора в Вашингтоне проходит одиночный протест во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
  • Протестующая выступает против финансирования Израиля, держа плакат с соответствующей надписью.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Одиночный протест проходит напротив кафедрального собора в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица прощаются с сенатором Линдси Грэмом*, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующая, чье лицо закрыто маской, держит плакат с надписью "Прекратите вооружать Израиль за счет моих налогов".
Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71-го года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*
Вчера, 21:21
 
В миреИзраильУкраинаСанкции в отношении РоссииЛиндси Грэм*СШАВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала