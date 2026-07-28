В Вашингтоне проходит протест у собора, где прощаются с сенатором Грэмом*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Напротив кафедрального собора в Вашингтоне проходит одиночный протест во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
- Протестующая выступает против финансирования Израиля, держа плакат с соответствующей надписью.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Одиночный протест проходит напротив кафедрального собора в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица прощаются с сенатором Линдси Грэмом*, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующая, чье лицо закрыто маской, держит плакат с надписью "Прекратите вооружать Израиль за счет моих налогов".
Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71-го года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.