Церемония прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне

Церемония прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне

© AP Photo / Rod Lamkey Церемония прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне

Власти США перекрыли улицу рядом с собором, где проходят похороны Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские власти перекрыли улицу, ведущую к церкви, где проходят похороны сенатора Линдси Грэма*.

Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американские власти перекрыли улицу, ведущую к церкви, где проходят похороны сенатора Линдси Грэма*, передает корреспондент РИА Новости.

В связи с похоронами участок Висконсин-авеню рядом с Вашингтонским кафедральным собором, где проходит церемония прощания, перекрыт полицейскими автомобилями и строительной техникой.

Власти позволяют пешеходам проходить по улице в обе стороны. При этом проезжая часть обнесена заграждениями и патрулируется слугами правопорядка.

Офис Грэма * 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71-го года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины