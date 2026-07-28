Власти США перекрыли улицу рядом с собором, где проходят похороны Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские власти перекрыли улицу, ведущую к церкви, где проходят похороны сенатора Линдси Грэма*.
- Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американские власти перекрыли улицу, ведущую к церкви, где проходят похороны сенатора Линдси Грэма*, передает корреспондент РИА Новости.
В связи с похоронами участок Висконсин-авеню рядом с Вашингтонским кафедральным собором, где проходит церемония прощания, перекрыт полицейскими автомобилями и строительной техникой.
Власти позволяют пешеходам проходить по улице в обе стороны. При этом проезжая часть обнесена заграждениями и патрулируется слугами правопорядка.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.