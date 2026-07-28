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В Госдуме опровергли слухи об изменении правил передачи показаний счетчиков - РИА Новости, 28.07.2026
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22:26 28.07.2026
В Госдуме опровергли слухи об изменении правил передачи показаний счетчиков

РИА Новости: Кошелев опроверг слухи об изменении в передаче показаний счетчиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчетчик учета воды
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Счетчик учета воды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что информация о необходимости передавать показания индивидуальных приборов учета воды с 20 по 25 число — необоснованные слухи.
  • Норма, рекомендующая передавать данные до 25 числа каждого месяца, прописана в правилах предоставления коммунальных услуг уже много лет и не является новым правилом.
  • Порядок начислений остается неизменным: если не передать показания вовремя, то в течение трех месяцев расчет будет производиться по среднемесячному потреблению, а далее — по нормативу.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Информация о том, что якобы в России с 1 августа показания индивидуальных приборов учета воды можно будет передавать исключительно с 20 по 25 число, является необоснованной, никаких законодательных изменений на этот счет не принималось, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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"В информационном пространстве идет волна необоснованных слухов о якобы готовящихся с 1 августа изменениях в сроках передачи показаний индивидуальных приборов учета воды. Мол, теперь это можно будет сделать только в течение пяти дней - с 20 по 25 число месяца. Хочу успокоить всех, кто прочитал эти "новости": никаких законодательных изменений, которые бы изменяли порядок передачи данных, не принималось", - сказал Кошелев.
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Парламентарий уточнил, что работа с показаниями счетчиков ведется в прежнем режиме. По его словам, норма, рекомендующая передавать данные до 25 числа каждого месяца, прописана в правилах предоставления коммунальных услуг уже много лет, это не "новое правило", а устоявшаяся практика, направленная на то, чтобы расчеты в квитанциях были максимально корректными и прозрачными.
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"Более того, законодательство нашей страны четко регламентирует порядок вступления в силу норм, касающихся ЖКХ. Любые значимые изменения, затрагивающие права и обязанности граждан в этой сфере, могут вступать в силу исключительно с 1 марта или 1 сентября. Поэтому "внезапные" нововведения с 1 августа юридически невозможны", - добавил он.
Кошелев отметил, что порядок начислений также остается неизменным: если вы не успели передать показания вовремя, в течение трех месяцев расчет будет производиться по вашему среднемесячному потреблению, а далее - по нормативу. Он подчеркнул, что это стандартная процедура, которая защищает интересы потребителя, позволяя избежать резких скачков в начислениях.
"Наша задача - делать сферу ЖКХ понятной и удобной, а не создавать для людей новые административные барьеры", - заключил депутат.
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